"Спаси София" иска независим технически одит на "Топлофикация София"

Независим технически одит на "Топлофикация София", който да покаже реалните рискове и нужди на системата поискаха от "Спаси София".

От партията отново предупредиха, че дружеството се готви да вземе заем за 1,2 млрд. лв. Това ставало ясно от внесен от ръководството на "Топлофикация София" оздравителен план, в който имало намерение за теглене на инвестиционен заем за изграждане на когенерации.

"Топлофикация София" е в тежко финансово състояние, без ликвидност, и растящият дълг към "Булгаргаз" ни поставя в реален риск стотици хиляди софиянци да останат без парно и топла вода посред зимата. Вместо да решава проблемите, ръководството подготвя заем за 1,2 млрд. лв., който ще задълбочи кризата и ще отвори вратата за ново източване. Ако се стигне до заем настояваме за международен финансов надзор, за да се предотвратят корупционни схеми и злоупотреби, както и за провеждане на прозрачен конкурс за избор на легитимно ръководство, заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова.

В началото на годината Ангелова и други общински съветници бяха допуснати до ТЕЦ София и тогава "Спаси София" описа разпадаща се инфраструктура и празни складове за материали. Във вторник "Спаси София" искаше отново да влезе с медиите в ТЕЦ-а, но те не бяха допуснати.

Според Ангелова през септември "Булгаргаз" е поискал от "Топлофикация София" погасителен план и график за разплащане на набъбващия към него дълг, за да не спре доставките на газ тази зима.

"До днес няма поет ангажимент от страна на "Топлофикация София", а докато кризата се задълбочава, дружеството незаконно сече дървета и разбива междублокови пространства в "Дружба", добави общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев пък посочи, че прави впечатление отсъствието на столичния кмет Васил Терзиев от дискусията за бъдещето на общинското дружество.

"Не разбираме липсата на реакция от кмета Терзиев. Въпреки публичните му заявки още от лятото за концесия на "Топлофикация София", до днес не е предложил такава на СОС, нито план за действие", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.