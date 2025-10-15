Паметникът „Създатели на българската държава“ е посетен от 20 % повече туристи, спрямо същия период на миналата година

Ръст от 18 % бележат туристическите нощувки в града и общината за първите осем месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 година. Това отчитат от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в доклад до кмета на община Шумен проф. Христо Христов за първите осем месеца на настоящата година. Според документа, Шумен през тази година се налага като привлекателна за туристите дестинация, в която посетителите остават за по-дълго заради богатия набор от атракции и забележителности.

Част от тази тенденция е увеличението с 9 % наброя туристи, които остават да нощуват в града в сравнение с първите осем месеца на 2024 г., сочи още статистиката.

За първите осем месеца на тази година Паметникът „Създатели на българската държава“, който е сред основните туристически обекти в региона, е посетен от 20 % повече туристи в сравнение с времето от януари до август 2024 г.

Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ е открит на 28 ноември 1981 година по повод 1300 години от създаването на България. В комплекса са монтирани 21 скулптурни фигури на български владетели, управлявали в периода от VII до X век. Сред тях са хан Аспарух, хан Тервел, хан Крум, хан Омуртаг, княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, светите братя Кирил и Методий, учениците им Климент, Наум и Ангеларий. Изключително впечатляваща част от комплекса е мозайката триптих, която е най-голямата на открито на Балканите.

В района на МК „Създатели на българската държава“ се организират оперни и оперетни представления, на поляните до паметника се провеждат концерти, спортни състезания и мероприятия. В информационния център към Паметника „Създатели на българската държава“ се сключват граждански бракове. Има и кинозала, където могат да бъдат гледани филми, свързани с построяването на паметника. По спечеления от Община Шумен проект за развитие на туризма, в залата ще бъде осъществена VR реалност, чрез която българските владетели, изобразени на паметника, „да оживеят“.

Тези показатели са резултат от реформите в туристическия сектор, които Община Шумен предприе, се посочва още в доклада. Общината предлага актуален и модерен туристически продукт, който покрива очакванията на гостите на града, съчетавайки забележителности, атракции, преживявания, културен календар и нови инициативи, които да утвърждават Шумен и региона като трайна дестинация за туризъм.