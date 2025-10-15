Топ илюстратори на детски книги правят изложба в Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложбата „Радост, тъга и надежда", включваща произведенията на 25 български илюстратори на детски книги, пристига в Несебър. Официалното ѝ откриване ще се състои на 16 октомври от 17:30 ч. във фоайето на Центъра за култура и образование „Артиум".

Експозицията представя оригинални илюстрации на съвременни български художници, работещи в областта на детската книга. Куратори на изложбата са творческият тандем Антон Стайков и Свобода Цекова. Aкцентът е върху художествения подход, наративните техники и индивидуалния стил на всеки автор.

Сред имената, включени в изложбата, са Аля Маркова, Антония Мечкуева, Веселин Праматаров, Вяра Бояджиева-Кастелейн, Деница Минева-Деланд, Елица Сърбинова, Ива Сашева, Ина Христова, Калина Мухова, Катина Пеева, Кирил Златков, Лиляна Дворянова, Люба Халева, Мартин Станев, Миглена Папазова, Мила Янева-Табакова, Мира Мирославова, Пенко Гелев, Сиана Захариева, Сотир Гелев, София Попйорданова, Стела Драйс, Юлиан Табаков и Ясен Григоров.

Всеки от илюстраторите е представен чрез фрагмент от работата си по конкретна книга, допълнен с QR код, който отвежда към допълнително съдържание в сайта booksforkids.bg

Проектът се реализира от Асоциация „Култура и книжовност" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Национален фонд „Култура". Изложбата е участвала на най-престижния международен форум за детска литература – Панаира на детската книга в Болоня.