Четирима станаха задържаните за "черно тото" по искане на Марсилия, сред тях и мъжът на Златка Райкова

Четирима са задържаните за черно тото по искане на прокуратурата в Марсилия, стана ясно на брифинг на прокуратурата и ГДБОП. Един от тях е мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, за чийто арест стана известно в сряда. На брифинга на прокуратурата и ГДБОП обаче имена не бяха споменати. Уточнено беше, че четиримата не са обвинени у нас. Всичко се пазело в конфиденциалност по искане на френските власти.

"Задържани са четирима мъже, но за конкретни спортове не може да се дадат подробности, но със сигурност става дума за спортни мероприятия, дейност, която е извършвана в продължителен период от време", обясни прокурор Ангел Кънев. Той добави, че са български граждани, но някои от тях имали и друго гражданство. Те не са обвинени в България.

Ставало дума за утежнено пране на пари по френското законодателство. Общата формулировка е корупционни практики на спортни мероприятия, каза Ангел Кънев.

Според ГДБОП френската прокуратура е поиска конфиденциалност. Още в края на април е пристигнала европейската заповед за разследване. Още тогава били извършени много действия по разследването.

"Затова са предприети съответните действия при строга конфиденциалност, по настояване на прокуратурата в Марсилия. Дори преди претърсванията българските власти не са знаели на чии адреси отиват. Имало подадени сигнали за множество транзакции на четирицифрени, петцифрени суми. Спортните мероприятия били различни.

"Първо ще се иска от българския съд да ги задържи, след което ще бъдат предадени на френските власти", обясни прокурор Кънев. По отношение на четиримата са издадени заповеди за 72-часово задържане. Още в четвъртък те щели да бъдат изправени пред съда.