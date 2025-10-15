ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Дрогиран шофьор катастрофира в Тервел

Дияна Райнова

Полиция

Дрогиран шофьор предизвика катастрофа в Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 14 октомври, около 15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети в град Тервел. При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества на единия от водачите, тестът отчита положителен резултат за амфетамин. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 25-годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство.

При полицейски проверки на 14 октомври в Добрич са иззети две електронни цигари с течност, реагираща на канабис, от 26-годишен мъж, амфетамин от 20-годишна жена.

Задържани са за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

