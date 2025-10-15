ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21506890 www.24chasa.bg

Хванаха 25 пияни и 9 дрогирани зад волана за ден

956
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, двама са водачите, отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а други четири са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15572 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17761 водачи и пътници. Съставени са 4111 фиша и 677 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници