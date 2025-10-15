Показват част от личната колекция на цар Симеон II на юбилейна филателна изложба

Част от личната колекция на Симеон Сакскобургготски е показана на юбилейна филателна изложба „ Добрич филекс 2025", посветена на 85-ата годишнина от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.

Симеон Сакскобургготски , който е патрон на изложбата и почетен председател на Съюза на българските филателисти, изпрати специален поздравителен адрес, в който припомня за ролята на баща си – цар Борис III, за възвръщането на Южна Добруджа към България. Експонирана е част от личната му колекция „Изследване на редовните издания от периода 1940–1943 г.". Изложбата се организира съвместно от Съюза на българските филателисти и „Български пощи" ЕАД, с подкрепата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България"- илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга, беше валидирана при откриването на филателната изложба. На пощенската карта има и таксова марка с лика на цар Борис III, дело на доц. Ненко Атанасов. Изработени са 841 броя. Специално изработеният печат представлява символ на Добруджа.

Пощенска марка в блок на тема „Илюстрации по български народни приказки", изработена от художничката Дея Въчлева, в тираж 5100 броя, също беше валидирана. По тоди повод беше организиран конкурс за рисунки на тема "Герои от български народни приказки". „Конкурсът е организиран от Областната пощенска станция в Добрич със съдействието на Регионалното управление на образованието и кметовете на общините от областта. .Многобройни са рисунките, апликаците, компютърна графика които пристигнаха в Областната пощенска станция в Добрич от детски градини, основни и средни училища от села и градове. Нарисуваните приказни герои най-често са по приказките за Косе Босе, Червената шапчица , Житената питка, Хитър Петър, Златното момиче, Болен здрав носи, Майчина сълза и много, много други", каза ръководителят на пощенската станция инж. Светослав Гочев. На изложбата, която продължава до 17 октомври, ще бъдат още валидирани пощенски блокове и картички на теми „Футболни легенди" и „Фауна" На нея ще бъдат представени от авторите им и нови книги .