2 г. и 6 месеца затвор за мъж, откраднал бижута от заложна къща в София

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура е осъден на затвор 30-годишен мъж за кражба на бижута от заложна къща.

Б.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че 22.06.2025 г. около 15,16 часа е откраднал от заложна къща на бул. „Ломско шосе" в гр. София бижута. Обвиняемият е счупил стъклената витрината на заложната къща и е отнел пет златни гривни, колие и брачна халка на стойност 5682,88 лева. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като Б.К. е осъждан ефективно за умишлени престъпления на „лишаване от свобода". Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на му са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Б.К. като автор на деянието. Разследването е приключило за по-малко от 3 месеца с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна Б.К. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 6 месеца, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.