Депутат от ГЕРБ: Хората не искат нови избори, правителството да продължи работа

"Хората се интересуваха какво предстои в държавата. Всички се обединиха около мнението, че настоящото управление трябва да продължи. Те не искат отново предсрочни избори, въобще не искат да си спомнят за четирите години хаос, докато не започна работа редовното правителство на премиера Росен Желязков. Нас, хората в община Симитли, не ни е страх от предсрочни избори, но това няма да доведе до нищо добро в държавата." Това написа в личния си профил във фейсбук депутатът от ГЕРБ Стефан Апостолов, след среща със симпатизанти и жители на родния си град Симитли.

Той обясни, че днес е имал интензивен и натоварен ден, много срещи с хора не само от община Симитли, но и от други общини на Благоевградска област. Говорили са си по най-актуалната тема, която е на дневен ред от вчера – да продължи ли редовно правителство да управлява държавата, или да се проведат предсрочни избори.

"Това дискутирахме и в множеството телефонни разговори, на улицата, и в кафенетата, и по време на специалната приемна, която проведох в град Симитли с кметове на населени места, общественици, представители на институции и граждани. Хората са уморени от избори, убедени са, че избирателната активност ще е още по-ниска. Според тях предсрочните избори ще са не една, а три крачки назад за страната ни. Затова настояват правителството да продължи работата си в подкрепа на хората. За да има предвидимост, а не нови предсрочни избори и нов хаос", обобщава Апостолов.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на депутатите от днес да започнат срещи в изборните си региони, за да чуят какво мислят хората. Днес всички народни представители имат приемни по градове.