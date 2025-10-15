ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Почина директорката на Търговската гимназия в Пловдив Петя Герасимова

Петя Герасимова Кадър: Фейсбук

Оглави учебното заведение преди година

Директорката на националната търговска гимназия в Пловдив Петя Герасимова е починала. Тъжната новина оповести шефката на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. "Обичам те, приятелко моя!!! Знаеш го!!! Благодаря ти за всеки споделен миг, за всяка дума, често изказана на езика, който единствено двете владеехме до съвършенство, за всяка споделена усмивка, сълза, смях, вдъхновение, за всяко пътешествие – ментално или физическо! Ти винаги си била и ще останеш в сърцето и душата ми завинаги! Лети, светъл ангел!", написа тя.

Герасимова оглави гимназията през септември 2024 г. От началото на тази учебна година е отсъствала.

Петя Герасимова е завършила "Химия и физика" в ПУ "Паисий Хилендарски". Била е преподавател и старши експерт в Регионалното управление на образованието.

