Костадин Ангелов: Търпението на Велико Търново е изчерпано!

Търпението на Велико Търново е изчерпано! Това написа в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на здравната комисия в парламента проф. Костадин Ангелов.
"Днес посетих града. Разговарях с всички кметове от ГЕРБ в областта, с общинските съветници и нашите симпатизанти.
Говорихме за най-болезнената тема - въздухът, който дишаме и замърсяването, идващо от „Кроношпан".
Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат.
Неотдавна настоях директорът на РЗИ – Велико Търново, д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох 7 дни срок!
Седем дни, които изтекоха.
Резултати – няма.
Има само едно беззъбо писмо, което показва безсилието и формализма на РЗИ! Институция, която по закон трябва да пази здравето на хората!
Днес ви разкривам нещо ужасяващо:
За РЗИ няма значение дали въздухът е чист или мръсен, дали хората се оплакват или се задушават!
Същото бездействие виждаме и в РИОСВ – Велико Търново.
Недопустимо е служители от РИОСВ – Стара Загора да регистрират проблем, а нашата инспекция тук да не вижда нищо с месеци.
Настоявам за незабавната оставка на д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.
Настоявам за незабавната оставка на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност" в РИОСВ – Велико Търново.
Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите 7 дни, ще поискаме оставките на ресорните им министри – на околната среда и водите и на здравеопазването!
Някой прикрива Кроношпан. Има чадър над тях!
Накрая – ясно послание към ръководството на „Кроношпан":
Или си оправяте инсталацията, така че хората на Велико Търново да дишат спокойно, или заводът ще бъде затворен!
Това е обещание.
А на жителите на Велико Търново гарантирам друго:
Ще имате чист въздух. Ще живеете без страх и без смог. Ще имате град, в който се диша!", пише още той.
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на депутатите от днес да започнат срещи в изборните си региони, за да чуят какво мислят хората. Днес всички народни представители имат приемни по градове.
