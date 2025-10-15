Депутатите на ГЕРБ от Стара Загора: Предсрочни избори не са приемливи, хората искат сигурност, спокойствие и ред

Това са ценности, които се гарантират от стабилното управление на правителството

Този извод направиха тримата старозагорски народни представители от ГЕРБ-СДС, който днес проведоха поредица от срещи с ръководствата на структурите, общински съветници, граждани, членове и симпатизанти на партията. За тях бе съобщено в нарочно прессъобщение на партията. Маноил Манев, Илиана Жекова и Десита Петкова бяха в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж и Братя Даскалови.

По време на срещите народните представители обсъдиха актуалната политическа обстановка в страната, предстоящите законодателни инициативи и въпроси, свързани с местните проблеми и очакванията на хората.

"ГЕРБ е и ще остане първа политическа сила, защото ние сме близо до хората – чуваме ги, разговаряме с тях и работим за тях. Истинската политика се прави лице в лице, а не пред камери и в социалните мрежи", подчерта Маноил Манев. Той добави, че ГЕРБ остава стабилният фактор и всеки в партията мисли за реалната държавност, а не за краткосрочни политически дивиденти.

„Нашата сила е в реалната работа, а не в лозунгите. Хората очакват стабилност и ние ще я осигурим – с разумни решения, отговорност и опит. Предсрочни избори не са приемливи. Хората искат сигурност, спокойствие и ред – ценности, които се гарантират от стабилното управление на правителството", заяви Илиана Жекова. Илиана Жекова разговаря с актива на ГЕРБ в Казанлък. Снимка: ПП ГЕРБ

"Срещите с гражданите са нашата най-точна социология. Те ни показват къде сме силни и къде трябва да положим още усилия. ГЕРБ винаги е доказвала, че може да води България напред", каза по време на свои разговори с хората от региона Десита Петкова. Тя проведе ползотворни срещи и с екипа на Института по полски култури в Чирпан, както и с представители на строителния бранш.

Народните представители подчертаха, че България има нужда от силно и стабилно управление, което да гарантира предвидимост за бизнеса, сигурност за хората и реални решения за общините. "Всички ясно осъзнаваме своята отговорност към държавата, но повече няма да позволим останалите политически сили да се крият зад нас и да се упражняват на наш гръб, защото това е вредно за всеки човек", добави Десита Петкова.

Народните представители благодариха на участниците в срещите за категоричната подкрепа, която заявиха към партията и нейното ръководство и че споделят тезите, изложени от лидера Бойко Борисов през вчерашния ден.