Депутатът Герчев: Не се боим от избори, но нови такива ще спрат развитието на страната

Тони Маскръчка

Среща на депутата от ГЕРБ Иван Герчев с актива в Разлог. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

"Активът на ГЕРБ счита, че състоянието на организацията е добро, но не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България. В община Разлог ПП ГЕРБ е най- силната партия и не се бои от избори, работим в името на просперитета на страната ни." Това констатира депутатът от ГЕРБ Иван Герчев след проведена открита приемна с граждани и членове на партията в Разлог. На срещата присъствали десетки жители от общината, сред които и кметовете на селата Баня, Бачево, Годлево, Добърско, Долно Драглище и Елешница.

Разговорите са били за проблемите на хората, нуждите на населените места и реалните очаквания към държавата. Обсъдени са били пътища, инфраструктура, финансиране на общински проекти и необходимостта от последователност в решенията на национално ниво.
"ПП ГЕРБ поема отговорност да държи държавата функционираща. Хората в Разлог показаха ясно – очакват работа, яснота и стабилност", написа депутатът в личния си профил във фейсбук.

