ГЕРБ-Пазарджик застава зад областния си лидер Найден Шопов

Ако не беше областният ни координатор Найден Шопов и разумната политика, която общинските съветници на ГЕРБ в Общински съвет – Пазарджик водеха, то днес община Пазарджик щеше да е в колапс", заяви Валери Вълков, доскорешен общински съветник и бивш народен представител. Това някогашният шеф на пожарната в града каза по време на среща на партийния актив, в която участваха народните представители от ПП"ГЕРБ" Красен Кралев и Дафинка Семерджиева. Вълков, който е и състудент на лидера на ПП"ГЕРБ" Бойко Борисов от Симеоново изрази категорична подкрепа за областния лидер на ГЕРБ Найден Шопов, който беше председател на Общински съвет – Пазарджик в периода 2023 – 2025 г. Той допълни, че това трябва ясно да се обясни на представителите на ПП–ДБ, „които не спряха да атакуват единствената смислена и конструктивна политическа сила".

На форума присъстваха още кметове на кметства, членове на общинското и областното ръководство на партията, общински съветници, както и областният координатор Найден Шопов.

Залата беше изпълнена с активисти и симпатизанти, което според участниците показва високата мотивация и ангажираност на структурите на ГЕРБ в региона.

По време на срещата бяха обсъдени актуални политически теми, включително и резултатите от проведените на 12 октомври избори за Общински съвет в Пазарджик. Дискусиите засегнаха въпроси, свързани с управлението на страната и политическата отговорност на коалиционните партньори. Присъстващите изразиха позиция, че не може единствено ГЕРБ да понася пасивите от управлението, като подчертаха, че част от партньорите по места се концентрират основно върху кадруване, без да мислят за реално управление.

По думите на участниците в срещата, без ГЕРБ няма как да има кворум в Народното събрание, Министерският съвет не би могъл да провежда заседания и няма да има стабилност в държавата. Народните представители коментираха, че ситуацията вече показва резултат, тъй като БСП са заявили готовност да преговарят и да правят компромиси.

Стана ясно, че до края на седмицата структурите на ГЕРБ в страната, включително и тази в Пазарджик, ще представят своите доклади, които ще бъдат анализирани, след което Изпълнителната комисия на партията ще вземе решения.

В изказванията си кметове на кметства и общински съветници подчертаха, че стоят твърдо зад партията и лидера Бойко Борисов.

В заключение участниците в срещата посочиха, че ГЕРБ ще изчака всички предложения, а до края на седмицата ще бъдат представени докладите на структурите, които ще бъдат анализирани, след което Изпълнителната комисия на партията ще вземе решение.