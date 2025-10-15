ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

Георг Георгиев СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.

Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор, каза още Георгиев, цитиран от БТА. 

Той посочи още, че докато кабинетът „Желязков" се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб, добави Георгиев.

