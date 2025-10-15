ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21507709 www.24chasa.bg

Задържаха с много марихуана сценични работници от Драматичния театър в Пловдив, скрита в служебен бус

1984
Марихуана Снимка: МВР

Сценични работници на Драматичния театър в Пловдив са задържани с наркотици.

Акцията на полицията в театър „Николай Осипович Масалитинов" е по линия на превенцията на наркоразпространението, и при нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар".

В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана, съобщи БГНЕС.

По непотвърдена информация един от задържаните мъже е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър. Арестувани са общо трима души, от които двама са сценични работници. 

Марихуана Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници