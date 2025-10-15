Бивш полицай застана пред съда по обвинение за блудство над 12-годишно дете в Батак

Бившият полицай от участъка в град Батак към Районното управление на МВР в Пещера Мехмед Чаушов застана днес пред Районния съд в Пещера по обвинение за блудство над 12-годишно дете. Минути преди заседанието пред сградата на съда бе организиран протест в подкрепа на пострадалото момиченце.

"Ще настояваме за справедливо наказание на вече уволнения дисциплинарно служител на полицията", коментира за "24 часа" Иван Спасов, организатор на протеста.

Неприятната случка е от 1 ноември 2023 г., когато тогавашният полицейски служител е спрял детето пред сградата на участъка и е извършил непристойни действия с малолетната. По случая бе образувано следствено дело, а днес бе първото заседание по съдебното дело, след като досега то бе отлагано. Повече от 4 часа продължиха разпитите на свидетелите. Двама от призованите не се явиха и следващото заседание бе отложено за 21 януари 2026 г.

След преживения срам момиченцето, което е от град Батак, е било преместено от родителите си в училище в друго населено място.