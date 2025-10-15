Антикорупционната комисия разследва кметицата на Козаревец, отдавала общински земи незаконно

Антикорупционната комисия подхвана селска кметица, уличена, че отдавала години наред незаконно общински ниви и ощетила местната хазна в Лясковец с едни 30 000 лв.

Кметицата на Козаревец Красимира Колева е обект на проверка по сигнал на председателя на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев и шефът на бюджетната комисия Тодор Тодоров.

Поводът е, че години наред е отдавала незаконно 110 дка общински ниви в землището на селото. От Комисията вече са поискали протокол от заседанието на местния парламент през август, на което скандалният случай стана публичен.

За закононарушението е сезирана и Окръжната прокуратура във Велико Търново.

"Става дума за 5 общински парцела, за които Колева е подписала незаконни договори за отдаване на земеделски производител без решение на ОбС, при липса на търг и без реално заплащане. В същото време те са заявявани като обработваеми и са получавани субсидии от Европейския земеделски фонд", посочи на пресконференция Тодор Тодоров. Той е пресметнал, че за 5 години с тези действия кметицата е ощетила общинската хазна с 30 000 лв.

„ Но се оказа, че тази практика е от 2013 г. и парите са над 70 000 лв. посочи той. Отдавани са срещу изпълнение на дейности към кметство Козаревец вместо паричен наем. Например косене и почистване на отпадъци и нерегламентирани сметища. За всички тези услуги има общинско предприятие и фирма, която изпълнява обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване. Не може кмет на кметство да наема когото си иска", заяви той.

Председателят на бюджетната комисия оповести, че кметицата на Козаревец е сключила и незаконни контракти за още 5 общински земеделски парцела. Те са със земеделска кооперация, като общата площ на тези терени е 34 дка.

По думите му Колева е получавала пари в брой за отдадените ниви с разходни касови ордери срещу подпис и липсват вносни бележки тези средства да са били внасяни по сметката на кметството или пък Общината.

„Искаме да обърнем общественото внимание към превенцията на тези незаконни практики и да стимулираме нетърпимостта на гражданите срещу подобно разпореждане с публични активи, които в крайна сметка са собственост на всички нас, и всякакви незаконни действия с тях отклоняват приходи към общинските бюджети", заяви председателят на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев.