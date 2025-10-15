Деца върнаха намерен портфейл с пари в Шумен, той се оказа на избягал от домашен арест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две деца – брат и сестра, откриха изгубен портфейл в Шумен и го занесоха в районното управление в града.

В обедните часове вчера 12-годишните Божидара и Стилиян от СУ „Сава Доброплодни" се прибирали от училище към дома си.

В подлеза на автогарата в Шумен те забелязали черно мъжко портмоне. Божидара се навела, взела го, и го отворила. Тя видяла, че вътре има документ за самоличност и голяма сума пари. Децата позвънили на майка си и ѝ разказали какво се е случило.

Когато се срещнали с нея, тримата установили, че в портмонето има 950 лева. Отишли заедно в районното управление в града, за да ги предадат, посочват от областната дирекция на полицията, съобщава Би Ти Ви.

Станало ясно, че личната карта е на мъж от търговищкото село Буховци, който се отклонил от мярка „домашен арест". Той бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за доблестната постъпка.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция" в районното управление в Шумен.