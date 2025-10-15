Трима младежи обраха дома на работодателите си край Варна, не били доволни от заплащането

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима младежи получиха условни присъди за кражба от дома на чужденци във варненско село, съобщават от пресслужбата на районния съд във Варна.

Кражбата е извършена в периода 26-30 април 2022 г., единият от подсъдимите често бил наеман от семейството да извършва дейности срещу заплащане като общ работник по чистене и поддръжка на двора, а понякога бил подпомаган от двамата си приятели, които също получавали пари за труда си.

Недоволни от размера на заплащането, тримата решили да откраднат различни вещи от къщата, като се придвижили до имота по време, когато предварително знаели, че съпрузите не са в селото.

Така в тези няколко дни, момчетата проникнали в къщата и взели телевизори, аудио уредба, таблет, два ноутбука, фитнес гривна, дигитален часовник и още много вещи.

Част от тях продали в заложна къща.

На двама от подсъдимите, 22-годишни, съдът наложи наказания от по 8 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на които се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Третият подсъдим, който е бил непълнолетен по време на кражбата, но е могъл да разбира значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, получи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с година и половина изпитателен срок.

Наказанията бяха наложени с присъда по реда на съкратеното съдебно следствие, с признание на вината и намаляване с 1/3 на определените им наказания.

Тримата младежи бяха осъдени да заплатят солидарно направените по делото разноски.

Присъдата на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 15-дневен срок.