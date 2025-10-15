2 г. условно за полицай, блъснал и убил човек на пешеходна пътека в Пловдив

Тодор Малинов е и капитан на националния отбор по мини футбол

38-годишният полицай от Първо районно в Пловдив Тодор Малинов получи 2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца за катастрофа, в която блъсна мъж на пешеходна пътека и той почина. Малинов е и капитан на националния отбор по мини футбол.

На 17 април м.г. той шофирал по ул. "Борис Шивачев" в Кючука. В колата си бил с жена, която е медицинско лице. При завой към ул. "Димитър Талев" срещу автомобила му пресичал на пешеходна пътека Витко Русенов. Шофьорът намалил скоростта, но решил, че не е нужно да спира, защото Русенов почти тичал и щял да има време да стигне до тротоара. Когато осъзнал, че няма да се разминат, набил спирачките, но въпреки това блъснал пешеходеца с лявата част на автомобила си. Спътничката му оказала първа помощ на пострадалия, а на място била повикана и линейка. Два месеца по-късно пешеходецът починал в болница.

Прокуратурата отчете, че има смекчаващи вината обстоятелства - веднага след инцидента Малинов се опитал да помогне.

Защитата на полицая заяви, че той има добри характеристични данни, а и е родител на малко дете.

Малинов призна вината си, което му гарантира намаляване на присъдата с една трета.

"Взехме предвид всички смекчаващи вината обстоятелства - това, че подсъдимият е служител на МВР и че е оказал помощ на пострадалия веднага след инцидента. Дано наистина да е било по непредпазливост", каза съдия Петко Минев при прочитането на присъдата.

Тодор Малинов трябва да заплати 1500 лева обезщетение на роднина на починалия, както и 2500 лева съдебни разноски на МВР.