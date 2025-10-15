ВАС се произнесе за трети път: Директорът на фонд "Земеделие" във В. Търново е уволнен незаконно

Върховният административен съд за трети път се произнесе, че директорът на Държавен фонд „Земеделие" във Велико Търново Тодор Тодоров е незаконно уволнен от поста. Той ще поиска от изпълнителния директор на Фонда да го възстанови на работа.

Тодор Тодоров три пъти е уволняван от директорския пост във Велико Търново. Последните два пъти е със заповед на сегашния аграрен министър Георги Тахов, когато беше ръководител на фонд "Земеделие".

"Ще поискам да се върна на мястото си, т.е. като директор на областната дирекция на ДФ "Земеделие". Изпълнителният директор е длъжен да ме възстанови по закон. Не е упоменато само в какъв срок ще стане това", заяви Тодор Тодоров, цитиран от БНР.

Той посочи, че не му е известно някой в Държавен фонд "Земеделие" да е извършил каквато и да е проверка по изнесените от него факти и обстоятелства през 2022 г., касаещи организирана престъпна група в областта, облагодетелствала се от евросредства, и ще продължи да работи порочната практика да спре:

"Борба срещу една групичка, включително и от държавни служители, които пряко са ангажирани да помагат на двама земеделски производители да получават неполагащо им се финансово подпомагане по някои схеми и мерки".