ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна"

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура" срещу заповед на вр. и.д. главен архитект на Столична община за ремонта на моста на бул. "България" към "Бояна".

Става дума за детелината на бул. "България", за която АПИ и Столичната община оспориха кой трябва да укрепи моста. Миналата година той беше затворен за 146 дни за укрепване заради безопасността на гражданите.

С оспорената заповед е било наредено на АПИ "да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на моста, част от пътен възел при бул. „България", Околовръстен път – София, както следва:

- Незабавно временно укрепване на съоръжението с цел защита живота, здравето и спокойствието на гражданите, както и с оглед предотвратяване погиването му, и осигуряване на нормалното му ползване.

- Възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект

- Въз основа на обследването да се изготви инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж;

- Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата/, Правилника за приложение на Закона за пътищата и наредба от 2012 г., ясно са дефинирани дейностите по „поддържането" на пътищата и техния „текущ ремонт", както и задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища.

Задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища е възложено на АПИ с възможност за съвместяване на тези задължения с общината по изрично споразумение. "Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, като към тях се отнасят и пътните съоръжения, каквото е и моста. Следователно, възложител на ремонтно–възстановителни дейности на моста е АПИ", казват съдиите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.