Бургаски професор е сред най-влиятелните учени в света

Проф. Ованес Мекенян, ръководител на Лабораторията по математична химия към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров", е сред най-влиятелните учени в света.

Според класация т.н. Станфордска класация той влиза в първите 2 % най-влиятелни учени сред 11 милиона изследователи. Те са оценени въз основа на това колко активни са били при публикации и цитирания, обясниха от Бургаския университет.

Класацията, разработена от екипа на проф. John P. A. Ioannidis от Университета Станфорд, използва данни от Scopus (Elsevier) и библиометрични показатели, за да отличи учените с най-силно влияние върху световната наука.

Тя показва първите 2% влиятелни учени от 22 научни области и 174 подобласти. Разработката е въз основа на стандартизирана информация за цитирания, с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство. Класирането е разделено на две – за 2024 г. и за цялостно кариерно развитие.

Лабораторията, основана от бургаския учен проф. Ованес Мекенян, събира на едно място 40 специалисти, които реализират постижения в областта на моделирането на токсикологични и екологични ефекти на базата на т. нар. QSAR. Това се осъществява посредством математически модели, чрез които могат да се прогнозират физикохимичните и биологични реакции на веществата.

През 2021 г. проф. Ованес Мекенян получава награда за цялостен принос в областта на молекулното моделиране на токсични ефекти, присъдена му от Световната асоциация QSAR Life Achievement Award. Освен това той е удостоен и със званието „Доктор хонорис кауза" на Бургаския държавен университет.

Тази година в класацията фигурират 91 български учени.