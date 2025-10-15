Антон Кутев: Борисов изигра добър театър, а Киселова е пречка, защото може да е служебен премиер

Нищо особено не се случи за мен от това, което ние вече знаехме. Казвал съм много пъти, че в края на годината ще има сътресения в правителството. Това не е тайна и за Борисов, и за Пеевски. Това, което видях вчера, е добре изигран театър. Властта се готви да мине на нов етап. Дали ще стане, тепърва ще видим. Има уговорки, има спор между двамата. Но мисля, че накрая ще се разберат.

Това каза бившият говорител на служебните кабинети Антон Кутев пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

"Няма човек в България, който да не знае, че Пеевски може да изкара 5000 гласа в Пазарджик. Това не е нещо, което да променя картата на България. Търси се повод и той да е достатъчно неутрален за Борисов", добави Кутев.

"ГЕРБ има между 6 и 10% нормален вот, другото е онова, което може да организира", каза бившият депутат от БСП.

Той коментира и възможната смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. "Тя представлява рисков фактор и за Борисов, и за Пеевски в случай, че се наложи да има служебно правителство и тя да стане премиер", каза Кутев.

Според него ГЕРБ нямат никакъв интерес да има нови парламентарни избори, макар да вярва, че партията е все още най-голямата у нас.

"Сблъсъкът на Борисов и Пеевски ще е кой управлява невидимите лостове на властта - кой ще държи кметовете, кой ще държи тия, които дават кредитите, които раздават наказанията", обясни Антон Кутев. По думите му предстои да видим дали двамата лидери ще се разберат, като Пеевски стане официален съдружник в правителството, а Борисов стане премиер.

А за колегите си от БСП Кутев каза: "Сега е моментът да съборят правителството. Но ми струва, че БСП и ИТН ще стоят до последно в това правителство, защото вече нямат шанс да влязат в едно бъдещо управление."

Кутев коментира и бъдеща партия на президента. "Всеки, който обяви партия на Радев, ще сгреши, защото той обявява всичко сам. Много бързо ще се развие партията на Радев, ако той реши да се кандидатира - за два месеца. Той има съвсем друга организация на вота. Стига да реши, което ние не знаем кога и дали ще направи."