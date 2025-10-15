Взривове в промишлената зона предшествали големия пожар в Перник

Жители на Перник съобщават, че взривове са предшествали големия пожар в града.

Според тях пожарът е започнал около 12.00 ч. като първоначално са се чули взривове. Огънят избухна в шредерен цех на "Стомана Индъстрис" в Перник, близо до пещите на комбината.

"Постояннно има някакви проблеми с двора на комрбината, но сега още повече. То дими, от обяд е така. От 12.00 - 12.15, то пушекът беше черен, имаше и гърмежи, никой нищо не ни казва. По никакъв начин никой не дойде и не уведоми хората какво става", разказа жителка на района пред БНТ.

Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки. Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхнал квартал "Църка" в Перник. На място рабоятат два пожари екипа. Земекопна техника също помага в покриването на огнищата с пръст.

"Притеснени сме, много даже. Към 12.00 часа е бил черен пушек, дим, страшилище и ми се обаждаха, от работа сега идвам, обаждаха ми се и викат - какво да правим - ще гръмне заводът. Разнасяла се е миризма на пластмаса, затваряли са прозорците, навънка не е могло да се диша", отбеляза друг жител на района.