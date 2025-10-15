ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арабаджиеви отказаха да коментират кой е дал разрешението за строеж върху река

Ветко и Маринела Арабаджиеви СНИМКИ: АРХИВ

Маринела и Ветко Арабаджиеви отказаха да отговорят на журналисти как са строили хотел върху река в курортното селище „Елените".

И двамата се явиха на заседание в Софийския градски съд по наказателно дело за участие в организирана престъпна група. Вече 7 години те са подсъдими за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари.

Семейство Арабаджиеви отказа коментар кой от местната управа в Несебър е дал разрешението за строеж върху река, пише bTV. 

Само преди месец четирима души загинаха в потопа, излял се над курорта.

