Радев в Пловдив: Няма да развалям празника на Медицинския университет с евтин политически театър

24 часа Пловдив онлайн

2004
Президентът Румен Радев е в Пловдив за 80-ата годишнина на Медицинския университет, но отказа да коментира политическата ситуация. Снимка: Никола Михайлов

Покани журналистите да заповядат утре

"Нямам намерение да развалям празника на Медицинския университет с този евтин политически театър. Заповядайте утре." С тези думи президентът Румен Радев отказа коментар на политическата ситуация в страната след вчерашната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението. 

Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет в града. На тържественото отбелязване на празника той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище. Преди церемонията Радев разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на  вуза във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология.

Докато обикаляше щандовете, президентът получи плакет с 3D принтирано сърце.

Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                         

