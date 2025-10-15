Радев в Пловдив: Няма да развалям празника на Медицинския университет с евтин политически театър

Покани журналистите да заповядат утре

"Нямам намерение да развалям празника на Медицинския университет с този евтин политически театър. Заповядайте утре." С тези думи президентът Румен Радев отказа коментар на политическата ситуация в страната след вчерашната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението.

Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет в града. На тържественото отбелязване на празника той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище. Преди церемонията Радев разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на вуза във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология.

Докато обикаляше щандовете, президентът получи плакет с 3D принтирано сърце.