ВВС отбелязват бойния си празник и 113-ата годишнина от първия боен полет на военната авиация

Адм. Емил Ефтимов Снимка Архив

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев ще участват в тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в град София. По традиция на Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили – 16 октомври, отдаваме воинска почит към паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и в мирно време. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещи от ВВС ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя в Алеята на летците в Централните софийски гробища и пред Паметника на загиналите летци в кв. „Иван Вазов" в София.

В навечерието на празника командването на ВВС се срещна с военнослужещи и ветерани, служили достойно в редиците на бойната ни авиация, курсанти и ученици.

Тържественият ритуал ще започне в 9.00 ч. на 16 октомври 2025 г. в градината „Св. Климент Охридски" до сградата на Народното събрание в столицата. В него ще участват командният състав и военнослужещи от Военновъздушните сили.

