"Да, България" сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик

Съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за Общински съвет в община Пазарджик, съобщава пресцентърът на партията.

Искането им е институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които са били излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи, се уточнява в съобщението, като се посочва, че най-фрапиращите кадри са били от село Огняново. "Да, България" настоява за разследване и ясна информация дали е било целесъобразно и законосъобразно при задържането на лица по реда и при условията на чл.155 от Наказателно-процесуалния кодекс да бъде извършен оглед на местопроизшествието. "Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица", питат още от партията, цитира БТА.

От политическата сила настояват компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност "червен тефтер", намерен у едно от лицата, както и защо не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство.

"Да, България" питат също дали са налични в МВР или друга компетентна институция описани копюри от 50 лв., колко на брой са те и установено ли е чия собственост са, както и какъв е законният произход на тези банкноти.

"Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства", е също сред въпросите, които "Да, България" задава, цитирани в прессъобщението.

От партията смятат за необходимо Комисията за противодействие на корупцията да бъде ангажирана с цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички материали, проследи произхода и движението на установените парични средства и евентуални облагодетелствания, да извърши съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични длъжностни лица, да установи каналите на финансиране (ако има такива) и възможни посредници и предприеме съответните административни мерки и санкции.

„Проверка от страна КПК е ключова за защита на правата на хората, защото корупционният натиск върху изборния процес подкопава свободата на избора, засяга равенството и достойнството на избирателите, и лишава гражданите от ефективна защита срещу злоупотреби", заявят от партията в подадения сигнал, цитирани в прессъобщението.

В понеделник, след несъстоялата се среща с и.ф. председател на КПК Антон Славчев на въпрос на журналисти дали ще искат касиране на изборите за общински съветници в Пазарджик съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни, че ще обсъдят възможността с колегите си от „Продължаваме промяната", от ДСБ и с юристи, за да се види има ли аргументи за такова искане.