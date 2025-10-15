От името на президента Йотова удостои проф. Ма Сипу с орден „Св. св. Кирил и Методий“

Илияна Йотова разговаря със студенти в Пекинския университет за чужди езици, в който от над 60 години се изучава специалност „Българистика"

От името на държавния глава Румен Радев вицепрезидентът Илияна Йотова удостои с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен проф. Ма Сипу. Отличието, връчено на официална церемония в Пекинския университет за чужди езици, се присъжда на китайския българист в знак на признателност за големия му принос за популяризирането на българската история, език и култура в Китай. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Проф. Ма Сипу е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски", в изследователските му интереси са страните от Балканите с акцент върху България. Заедно със свои възпитаници той издава двутомен българо-китайски и китайско-български речник.

В Пекинския университет за чужди езици се преподават 101 езика. Специалност „Българистика" е с една от най-дългите традиции – съществува от 1961 г. Български език се изучава в още три китайски университета.

По време на посещението си в университета вицепрезидентът проведе среща с ректора Дзя Уъндзиен и разговаря със студенти. Ректорът подчерта голямата роля на вицепрезидента Йотова за популяризирането в чужбина на българския език и богатото българско културно наследство.

„С избора да учите „Българистика" вече сте направили първата крачка към вашия успех, защото знанието на български език отваря пред вас необятна вселена на древна история и богата култура. Независимо каква кариера ще имате, вие ще бъдете част от една голяма общност на посланиците на България по света", се обърна вицепрезидентът към студентите по „Българистика", които я посрещнаха с изпълнение на песента „Една българска роза".

Вицепрезидентът изтъкна, че българската държава е родена не от победи на върха на меча, а от писмеността, културата и духовността. „В България се създава нова графична система – кирилицата, на която днес пишат над 300 млн. души в света. България е в основата на третата християнска цивилизация – славянската. България има значим принос върху развитието на славянската култура и духовност и е записала името си със златни букви в световната културна съкровищница", посочи Илияна Йотова.

„Българската държава и българската нация вярваме в силата на образованието и културата. В това е заложен напредъкът на всяка държава и всеки народ", подчерта вицепрезидентът.

Йотова изтъкна активното сътрудничество на Пекинския университет за чужди езици и Центъра за изследване по българистика със Софийския университет „Св. Климент Охридски", Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Югозападния университет „Неофит Рилски". Тя открои дейността на Международния летен семинар по български език и култура, който Великотърновският университет организира всяка година, както и на Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти.

Вицепрезидентът покани преподаватели от Пекинския университет за чужди езици да участват в следващия Международен форум за кирилицата, който организира президентската институция.

Илияна Йотова посочи, че в България китайският език се преподава също в четири университета. Над 2000 деца изучават китайски в редица средни училища и дори детски градини. Възпитаниците на тези училища са сред изявените участници в международно състезание по китайски език.

„В свят, който през последните години се е съсредоточил върху вдигането на стени, вместо върху граденето на мостове, се нуждаем от добрия пример за сътрудничество, за интензивен културен и образователен диалог, какъвто е диалогът между моята държава и Китайската народна република. Трябва по-често да препрочитаме уроците на миналото и да черпим от мъдростта на дълголетните ни цивилизации. Да разказваме на света за изключителните постижения на многовековните ни история и традиции", заяви вицепрезидентът.

По време на посещението си Илияна Йотова подари на университетската библиотека книги с българска класика.

По-рано Йотова беше посрещната с поздрав на български език в Институт „Конфуций", където се запозна с неговите проекти. На срещата с ръководството на института участваха и две български момичета, които учат в пекински университети. На директора Йотова подари позлатена плочка с глаголицата във връзка с нейната 1170-годишнина.

Институт „Конфуций", открит през 2007 г. в Софийския университет, е първият в Източна Европа и на Балканите. През 2012 г. такъв институт работи и към Великотърновския институт.