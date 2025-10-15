Емануил Йорданов: МВР в Пазарджик проспа изборите

„Дирекцията на МВР в Пазарджик проспа изборите“, това заяви в пред bTV Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.

Според него има основание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде гневен на сегашния вътрешен министър Даниел Митов.

„Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР. Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време като че ли показа някакъв жълт картон – съвсем мимоходом, и го забрави бързо. Но когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял в тази ситуация“, коментира Емануил Йорданов.

По думите на Емануил Йорданов с делото срещу Благомир Коцев българската правосъдна система не може да се гордее.

"Прехвърлянето му от Варна в София може би трябва да се изучава в университетите като пример за процесионално нарушение. Обвиняемият се задържа без абсолютно никаква необходимост. А в Конституцията се казва, че правата на обвиняемия не могат да бъдат ограничавани в по-голяма степен от това, което е необходимо за осъщестяване на правосъдието", заяви той. Според него доказателствата са "смешни", а свидетелите с неустановена самоличност - "са още по-зле".