Млади лекари на протест в Пловдив: Шест месеца слушаме само обещания (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възмутени сме от думите на доц. д-р Силви Кирилов, каза студентката Божидара Стоенчева

Студенти по медицина и млади лекари излязоха на протест в Пловдив и поискаха политиците най-сетне да предприемат действия за техните възнаграждения.

"Шест месеца слушаме само обещания", заяви пред "24 часа" Божидара Стоенчева, която е шести курс медицина в Пловдив. Тя знае 3 езика и обясни, че може да отиде да работи навсякъде, но това не е решение. По думите й е време политиците да спазят обещанията, които са им дали.

"Възмутени сме от думите на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, който каза, че младите хора нямат никакво значение за здравната система. Това за нас е безочливо и обидно", каза още студентката.

Десетки студенти, специализанти и медици днес отново излязоха на протест с искания за по-добри възнаграждения. Те вдигнаха лозунги, направени като некролози, на които пишеше "Със скръбна вест съобщаваме, че българското здравеопазване умира".

Недоволните медици ще проведат протестно шествие по главната на Пловдив.