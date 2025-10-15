Премахват още 46 бараки на кооперативния пазар във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още 46 преместваеми обекта ще бъдат премахнати по ул. „Д-р Пискюлиев" във Варна. По разпореждане на Община Варна общинската фирма „Пазари" ЕАД премахва павилионите, разположени върху общинска собственост, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Те са с недобър външен вид и голяма част от тях не се използват за търговска дейност, съобщават от дирекция „Управление на сигурността и контрол по обществения ред" към Община Варна.

Останалите павилиони по улицата попадат в друг общински имот и предстои да бъдат обследвани за допустимост, като при несъответствие също ще бъдат предприети действия по тяхното премахване, посочват от ресорната дирекция.

Акцията е част от усилията на общината за подобряване на градската среда след завършването на основния ремонт на ул. „Д-р Пискюлиев".

Обновяването на улицата вече е факт – тя е напълно преасфалтирана, с разширени тротоари и спирки, нова велоалея и обособени зони за контейнерите за отпадъци.

Премахването на старите бараки цели окончателно да се облагороди пространството и да се осигури безопасно и удобно придвижване за пешеходци, велосипедисти и хора с увреждания.

Междувременно дирекция УСКОР започна и премахването на детския атракцион „Замъка" край пазар „Чаталджа", разположен между улиците „Цар Симеон", „Драва Соболч" и „Драва Чех".

Съоръжението беше обект на многобройни сигнали от граждани заради опасното си състояние.

Подобни действия – по премахване на павилиони, са предвидени и в други части на града – в местност „Карантината" в район „Аспарухово", по улиците „А. Рачински", „Княз Николаевич", както и на ъгъла на „Братя Георгиевич" и „Ген. Колев".

Ще бъде премахнато и обособено помещение на ул. „Роза" №23Б, както и стари кафемашини в района на жп гарата на ул. „Цар Симеон I" №36.