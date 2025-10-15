Радев към студенти по медицина в Пловдив: Без здравеопазване не можем да изпълним нито една национална цел

От вас ще очакваме много - да трансформирате модела към още по-високи стандарти, така че да отговаря на очакванията на нашето общество, каза президентът

Здравето е ключов фактор, без който, трябва да признаем, не може да се развива нито една обществена сфера. Без ефективно здравеопазване не можем да изпълним нито една национална цел.

Това каза държавният глава Румен Радев на 80-ата годишнина на Медицинския университет в Пловдив. Президентът посочи, че за него е чест да присъства и приел поканата заради хората, посветили живота си на една трудна професия в най-сложната област от човешкото познание. Преди да влезе в залата, той заяви, че не иска да разваля празника с евтин политически театър и отказа коментар за политическата ситуация в страната.

Радев отбеляза, че университетът се е утвърдил като лидер в развитието на здравеопазването чрез създаването на мотивирани медицински специалисти. "Искам да изразя своята признателност към целия академичен състав затова, че не само съхранявате тези традиции, но и ги развивате. Внедрявайки високи технологии и нови форми и методи на обучение. За това че разгръщате изследователски програми и развивате международни партньорства в редица държави", каза президентът. И поздрави студентите, които са избрали хуманна професия.

"От вас ще очакваме много - да трансформирате модела на българското здравеопазване към още по-високи стандарти, така че да отговаря на очакванията на нашето общество. Да градите модерно здравеопазване на европейско ниво", заяви Румен Радев.

Държавният глава посочи, че най-важното за лекарите не са високите технологии и материалната база, а трудът и устремеността към успеха, който в тяхната професия означава живот. "Този дух го видях в студентите, които говорят с оптимизъм, с вяра и устрем за бъдещето", каза още Радев. Той заяви, че вярва в доброто здравеопазване в бъдещето на България и пожела здраве и удовлетворение в личен и професионален план на студенти и преподаватели.