Обмислят да има многоетажен буферен паркинг и парк край ул. „Акад. Сандерс" в "Драгалевци"

Продължаваме с работата си по изпълнение на пътната карта на Визия за Витоша и днес представяме решение, което да направи достъпа по-лесен, организиран и устойчив. Съвместно с екип от талантливи български архитекти, разработихме идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в района на ул. „Акад. Сандерс" в "Драгалевци". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук. КАДЪР: Фейсбук/Васил Терзиев

"Какво предвижда проектът:

- Подземен буферен паркинг с възможност за поетапно изграждане.

- Зелено обществено пространство върху покрива – парк с места за разходка и отдих.

- Специална площадка за приземяване на парапланеристи с цел любителите на този вълнуващ и модерен спорт да имат своето място и в София.

- Връзка с градския транспорт – нова автобусна спирка и удобен достъп до Драгалевския лифт и пешеходната алея към него.

- Инфраструктура за устойчива мобилност – електрозарядни станции, стойки за велосипеди, пешеходни маршрути.

Проучваме и възможността първата станция на Драгалевския лифт да се премести именно тук, за да изградим модерен транспортен хъб – портал към Витоша.

Искаме да създадем място, от което планинарите да могат да продължат пеша, с велосипед или с лифт – без да се натоварва планината с коли.

Целта е ясна – по-малко автомобили, повече природа и свобода за движение.

Предстои да преминем към следващите стъпки за реализацията на проекта:

- Завършване на регулационния план

- Изготвяне на транспортна схема

- Провеждане на архитектурен конкурс