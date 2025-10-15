Обмислят да има многоетажен буферен паркинг и парк край ул. „Акад. Сандерс" в "Драгалевци"

Продължаваме с работата си по изпълнение на пътната карта на Визия за Витоша и днес представяме решение, което да направи достъпа по-лесен, организиран и устойчив. Съвместно с екип от талантливи български архитекти, разработихме идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в района на ул. „Акад. Сандерс" в "Драгалевци". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.
"Какво предвижда проектът:
- Подземен буферен паркинг с възможност за поетапно изграждане.
- Зелено обществено пространство върху покрива – парк с места за разходка и отдих.
- Специална площадка за приземяване на парапланеристи с цел любителите на този вълнуващ и модерен спорт да имат своето място и в София.
- Връзка с градския транспорт – нова автобусна спирка и удобен достъп до Драгалевския лифт и пешеходната алея към него.
- Инфраструктура за устойчива мобилност – електрозарядни станции, стойки за велосипеди, пешеходни маршрути.
Проучваме и възможността първата станция на Драгалевския лифт да се премести именно тук, за да изградим модерен транспортен хъб – портал към Витоша.
Искаме да създадем място, от което планинарите да могат да продължат пеша, с велосипед или с лифт – без да се натоварва планината с коли.
Целта е ясна – по-малко автомобили, повече природа и свобода за движение.
Предстои да преминем към следващите стъпки за реализацията на проекта:
- Завършване на регулационния план
- Изготвяне на транспортна схема
- Провеждане на архитектурен конкурс
Този проект е част от нашата голяма кауза – да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони", пише още той.