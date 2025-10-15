ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

Младите лекари погребаха символичноздравеопазването с ковчег пред НС

Младите специализанти проведоха символично траурно шествие на българското здравеопазване. Те поставиха ковчег пред сградата на Народното събрание, а след това го обсипаха с цветя.

Медиците се събраха на протест първоначално пред Министерството на здравеопазването, където се оплакаха от липса на комуникация и действия от страна на здравния министър.

След това понесоха ковчега и го поставиха пред Партийния дом.

Протестиращите се отправиха на траурно шествие към Орлов мост.

С тях в този момент се присъедини и протестът, организиран от движение "Боец". Те пък преди това хвърлиха чували с боклук пред вътрешното министерство.

