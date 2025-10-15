В Царево чакат нови валежи, задействат BG-Alert

Системата BG-Alert ще бъде задействана заради обилни валежи в района на Царево, които се очакват тази нощ. Това съобщи кметът на общината Марин Киров във фейсбук.

От страницата на Община Царево в социалната мрежа предупреждават жителите да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове и при силен дъжд без нужда.

При необходимост дежурните екипи са на разположение, информират от морската община. Тя пострада сериозно на 3 октомври т.г., когато на места се изля рекордно количество дъжд и бе обявено бедствено положение. Инфраструктура за милиони бе разрушена, но потопът този път се размина без човешки жертви на територията на общината, за разлика от преди две години, когато загинаха трима души.