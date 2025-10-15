ПП-ДБ трезво: първо бюджет 2026, за да не прерасне трусът във финансова криза (Обзор)

Нещо като протегната ръка към управляващите - сочат им или да искат вот на доверие, или да се преформатират

Синдикатите зоват да няма избори

Сътресенията в управляващото мнозинство разцепиха и опозицията - на балансираност с мисъл за приемането на бюджета и на по-екстремно говорене за бързи предсрочни избори.

Най-голямата опозиционна парламентарна група “Продължаваме промяната - Демократична България” заяви готовност за своеобразен “таймаут” до приемането на бюджетната рамка.

По закон до края на октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Ако това не стане и продължат боричканията, очертаващата се много сериозна финансова криза може да прерасне в истинска такава и да имаме много тежка зима, предизвикана от това, че правителството не беше “сглобено” с много ясна програма, а на принципа различни хора да получат някакви порции, обобщи лидерът на ПП Асен Василев. Настоя кабинетът максимално бързо да предложи данъчните закони и финансовата рамка.

Според съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев “страната има нелeгитимен център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени.

ПП-ДБ очертаха два варианта пред кабинета “Желязков” - вот на доверие или “да се преформатира с нови лица”. За ремонт на кабинета заговори във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Избори или преформатиране, или всякакви други театрални неща са на масата,

заяви и Божидар Божанов. Като виновници за политическата криза Мирчев посочи Бойко Борисов и ГЕРБ и “страха да се включат в кордона срещу Делян Пеевски”. Преди няколко месеца ПП-ДБ отказаха да се включат с подкрепа за кабинета точно заради лидера на “ДПС - Ново начало”. Затова и сега коалицията не чака покана за кабинета.

Ако сега се хвърли кърпата и се отиде на предсрочни избори, ще имаме служебно правителство, но то няма да има никаква сила, а

ще се приема най-трудният бюджет за последните 30 г.,

заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. И бе категоричен, че правителството на Росен Желязков трябва да остане в какъвто и да е формат - дали преформатирано, или реорганизирано, но предсрочни избори няма да помогнат. “Ще получим недоносче - бюджет, който ще бъде слаб и неизпълним. Ще създаде хаос, притеснен е той от бюджет по време на служебен кабинет.

“Възраждане” пък поискаха спешно нов кабинет, който “преди 1 януари да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната”. За Радостин Василев от МЕЧ избори през март или април са реалистични, но властта можела да направи “коледен подарък” на хората и да има избори по празниците. Красимира Катинчарова от “Величие” обаче заподозря, че Пеевски се подготвя “да нагнети напрежение, а Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател”.