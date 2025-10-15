Държава на пауза - без парламент и МС, докато се вземе новият курс (Обзор)

ДПС в правителството, допусна министър. Но още нямат покана

ГЕРБ хукна по приемни в страната и обяви: ще се искат оставки на чужди министри

Депутатите не работят, а министрите не заседават - такава бе политическата сряда, след като предната вечер лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече няма да крепи стабилността на това управление. И държавата (почти) спря.

Заседанието на правителството бе отменено от премиера Росен Желязков минути след гневното слово на Борисов. А депутатите на ГЕРБ не отидоха в парламента, както се зарече лидерът. Дори и тези от БСП не влязоха в залата, а се появиха. Всички останали не се регистрираха и заседание нямаше. Очаква се това да продължи до петък.

Борисов поръча две неща: Желязков да “преформатира” кабинета, а депутатите да тръгнат по родните си места за срещи с избирателите и да видят какво е “оръфано” от партията. Всички избраници на ГЕРБ веднага свикаха приемни в страната (виж по-долу в текста).

Преформатирането на правителството може да се случи по много и различни демократични и институционални начини. Такива са избор на

нов кабинет в рамките на това НС или вот на доверие,

описа външният министър Георг Георгиев. Той също отиде в избирателния си район - Перник, където водеше депутатската листа. Други официални изказвания през деня от ГЕРБ нямаше. Впрочем същото като министъра предложиха и от ПП-ДБ няколко часа по-рано.

Според Георг Георгиев предсрочните избори са “ядрен вариант”

Припомни за някои от неуспехите на служебните правителства на президента Румен Радев като договора с “Боташ”.

“ДПС - Ново начало” заявяват своите управленски амбиции, говорят за действия, изискват и имат своите претенции за едни или други решения, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност. Всички врати в момента са отворени. Трябва да разговаряме и да видим как това, което се случва в момента, може да бъде облечено в една ясна, видима и институционална държавна форма, посочи Георгиев, като изтъкна, че всички решения на коалицията минават благодарение на ДПС. Въпреки отворените врати обаче той твърдо заяви, че

с ПП-ДБ не може да се работи,

понеже не умеят да вземат решения и да управляват.

В сряда “Ново начало” не са получили покана за среща с премиера Желязков, научи “24 часа” в отговор на запитване до партийната централа. След речта на Борисов за преформатиране Делян Пеевски изрази готовност да излъчи преговорен екип за официално участие във властта. Имената в екипа не бяха съобщени.

Още във вторник депутати от ГЕРБ започнаха да канят избирателите си на отворени приемни в страната, в сряда се срещнаха с първите активисти. Зам.-шефката на парламента Росица Кирова покани хората в областната администрация във Видин, а Маноил Манев си пусна снимка от среща със симпатизанти в Мъглиж.

По същото време в парламента се оказа, че дори председателката Наталия Киселова не се е регистрирала. ИТН се появиха в залата, но не и пред медиите. След провала на заседанието само от опозицията разсъждаваха пред камерите и микрофоните над възможните сценарии. Заложиха, че цялата седмица НС няма да заседава, докато коалицията се “преформатира” и начертае новия си курс.

“24 часа” опита да посети някои от приемните на ГЕРБ в страната, но пиарите им ги пазеха строго. Все пак наш репортер в Пловдив успя да разговаря с някои от гражданите и забеляза, че е имало необичайно голям интерес.

Пред офиса на депутатката Валерия Славова на ул. “Йордан Гавазов” чакали 10-ина души, които си заформили дискусия.

Появил се и кметът

Костадин Димитров, който е областен координатор на ГЕРБ. “Много съм разгневен от купуването на гласове в Пазарджик. ГЕРБ трябва да предприеме решителни действия и да спре това явление”, заяви на влизане Иво Димов. Той е редовен гласоподавател и казва, че случилото се миналата неделя ще доведе до още по-голяма апатия у хората. Вълнува се и от демофрафската криза. 70-годишният жител на квартал “Прослав” Илия Капралов пък дойде да пита кога ще оправят улицата му. Кметът го уверил, че е в списъка с ремонти. Христо Симеонов и Владимир Ненов от организацията за правата на бащите дойдоха да търсят съдействие от депутатката Славова - да си виждат децата без дискриминация. А младата специализантка д-р Павлова потърси Славова, защото също е лекар и разбира проблемите им.

В друга приемна - на ул. “Трети март” в квартал “Кючук Париж”, депутатката Даниела Дженева отговаряше на група граждани кога ще бъде разширен околовръстният път. “Магистралата не беше пипната 4 години, като дойде управлението на ГЕРБ, се раздвижиха инфраструктурните проекти”, обяснила тя.

И депутатката Фиданка Кацарева приемаше на ул. “Прага” в центъра. “Процесите в държавата ни са твърде динамични, за да оставим определени личности и клики да злоупотребяват с доверието на хората”, казала тя на хората. Пенсионерът Георги Христев споделил, че ГЕРБ трябва да втвърди тона и да води по-непреклонна политика към всички формации, които опитват да “отхапят” от нея. “Демагогията е винаги за сметка на нас, пенсионерите”, смята господинът. Други споделили, че се притесняват от заиграването с лева и еврото и че най-уязвими пак са пенсионерите. Осъдили опитите “съмнителни личности и малки партии без опит” да овладеят държавата.

И в Пазарджик, откъдето тръгна искрата за новия курс, имаше приемна - на Красен Кралев и Дафинка Семерджиева. Те пишат доклад с проблемите на хората и възможните решения и ще го подадат до централата на ГЕРБ. Местните се застъпили за областния си координатор Найден Шопов въпреки 6-ия резултат на ГЕРБ на изборите в неделя.

Проф. Костадин Ангелов пък се срещна с търновци заедно с кмета Даниел Панов. Те им изтъкнали като най-сериозен проблем замърсяването на въздуха от завод “Кроношпан”. Ангелов поиска оставките на шефовете на РЗИ и РИОСВ, а ако не ги подадат до 7 дни, ще поиска и оставките на ресорните министри - Манол Генов от БСП (екологията) и Силви Кирилов от ИТН (здравеопазването). Заплаши и със закриване на завода, ако не се предприемат мерки. Депутатът Маноил Манев бе сред първите, разговаряли с електората си. Той си пусна кадри от срещата в Мъглиж с думите: “Мъглиж е първи!”. Снимка: Фейсбук

БСП чака какво ще предложи ГЕРБ, но е притеснена, че всеки вариант води към криза

Партията на Слави Трифонов мълчи

Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Това е позицията на Изпълнителното бюро на БСП срещу идеята за евентуален нов вот. Ден след като Бойко Борисов се обяви за рокади в кабинета, част от който е председателят на партията Атанас Зафиров, както и още трима министри, от “Позитано” 20 са притесниха, че постигнатото от управлението до момента може да бъде поставено под въпрос.

“Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност - дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А оттам крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна”, твърди ръководството на левицата.

След заявките на Борисов за преформатиране на кабинета и дори сваляне на председателката на парламента Наталия Киселова БСП очаква ГЕРБ да представят предложенията си в Съвета за съвместно управление, след което партията и коалиционните партньори щели да се произнесат.

Третият официален партньор в кабинета - ИТН, продължава да пази мълчание. И макар да не са давали признаци на оттегляне от коалицията, напрежение има. То избухна покрай намеренията им за законодателни промени, предвиждащи затвор за публикуване на лична информация без разрешение. Борисов обяви, че с лидера им Слави Трифонов са се разбрали законопроектът да бъде оттеглен. Това се случи, но шоуменът атакува остро председателя на ГЕРБ. “Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема”, реагира в социалните мрежи Трифонов. А малко преди текстовете да бъдат оттеглени, депутатите от ИТН демонстративно отказаха да се регистрират при една от проверките в пленарната зала миналата седмица и така, макар и за кратко, бламираха събирането на кворум. Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов настояха, че бюджетът е приоритет Снимка: стопкадър

ПП-ДБ трезво: първо бюджет 2026, за да не прерасне трусът във финансова криза

Нещо като протегната ръка към управляващите - сочат им или да искат вот на доверие, или да се преформатират

Синдикатите зоват да няма избори

Сътресенията в управляващото мнозинство разцепиха и опозицията - на балансираност с мисъл за приемането на бюджета и на по-екстремно говорене за бързи предсрочни избори.

Най-голямата опозиционна парламентарна група “Продължаваме промяната - Демократична България” заяви готовност за своеобразен “таймаут” до приемането на бюджетната рамка.

По закон до края на октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Ако това не стане и продължат боричканията, очертаващата се много сериозна финансова криза може да прерасне в истинска такава и да имаме много тежка зима, предизвикана от това, че правителството не беше “сглобено” с много ясна програма, а на принципа различни хора да получат някакви порции, обобщи лидерът на ПП Асен Василев. Настоя кабинетът максимално бързо да предложи данъчните закони и финансовата рамка.

Според съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев “страната има нелeгитимен център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени.

ПП-ДБ очертаха два варианта пред кабинета “Желязков” - вот на доверие или “да се преформатира с нови лица”. За ремонт на кабинета заговори във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Избори или преформатиране, или всякакви други театрални неща са на масата,

заяви и Божидар Божанов. Като виновници за политическата криза Мирчев посочи Бойко Борисов и ГЕРБ и “страха да се включат в кордона срещу Делян Пеевски”. Преди няколко месеца ПП-ДБ отказаха да се включат с подкрепа за кабинета точно заради лидера на “ДПС - Ново начало”. Затова и сега коалицията не чака покана за кабинета.

Ако сега се хвърли кърпата и се отиде на предсрочни избори, ще имаме служебно правителство, но то няма да има никаква сила, а

ще се приема най-трудният бюджет за последните 30 г.,

заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. И бе категоричен, че правителството на Росен Желязков трябва да остане в какъвто и да е формат - дали преформатирано, или реорганизирано, но предсрочни избори няма да помогнат. “Ще получим недоносче - бюджет, който ще бъде слаб и неизпълним. Ще създаде хаос, притеснен е той от бюджет по време на служебен кабинет.

“Възраждане” пък поискаха спешно нов кабинет, който “преди 1 януари да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната”. За Радостин Василев от МЕЧ избори през март или април са реалистични, но властта можела да направи “коледен подарък” на хората и да има избори по празниците. Красимира Катинчарова от “Величие” обаче заподозря, че Пеевски се подготвя “да нагнети напрежение, а Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател”. Теодора Йовчева

Теодора Йовчева, политолог: Блокаж на НС – сигнал, че ГЕРБ са незаобиколими. Преформатиране на кабинета ще е рисков ход

Според мен монологът на Борисов не бе предизвикан от резултата в Пазарджик, а по-скоро от обществената интерпретация на този резултат. Основното послание беше “ГЕРБ са шести”. Но да припомним, че през 2023 г. ГЕРБ нямаше собствен кандидат за кмет в Пазарджик и подкрепи Тодор Попов. От тази гледна точка Пазарджик не е илюстративен пример за място, в което националните партии имат реален сблъсък. Става дума по-скоро за конфликт на клиентелни мрежи, особено силно изразени около бившия кмет. От тази гледна точка изборите в Пазарджик не са толкова решаващи, за да се случи каквото и да е.

Оттук нататък вариантите са няколко. Най-вероятно известно време ще има блокаж на парламента и на работата му. Това би било знак за сила - да се види, че от институционална гледна точка ГЕРБ е незаобиколим фактор, а не ДПС.

След това е възможно да се стигне и до оставка на някои от министрите. Вероятно е това да е вътрешният. Въпросът е дали ще се замени просто с друг кадър на ГЕРБ, с някакъв външен експерт или с човек от коалиционните партньори. При този сценарий кабинетът ще си продължи.

Третият вариант е да се преформатира правителството в рамките на това Народно събрание. Но ако не невъзможен, това ми се струва доста рисков вариант, защото не се знае това как ще бъде прието от обществото. Доста смела постъпка би било. Доц. Стойчо Стойчев

Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Резултатът в Пазарджик не е представителен за страната

Не мисля, че вариант с предсрочни избори към момента е на масата, тъй като не са направени необходимите стъпки за това. А Борисов няколко пъти повтори, че няма да е този, който първи ще събори правителството. Има го и ангажимента, който са поели от управляващото мнозинство към европейските партньори за присъединяването към еврото.

Самият процес включва и такъв тип договорки и гаранции - че ще има някаква стабилност, поне докато еврото бъде въведено.

Така че вероятността за предсрочни избори поне следващите шест до девет месеца ми се струва малко вероятна.

Преформатиране, предоговаряне на коалицията, влизане на ДПС формално в управлението и т.н. - тези неща са възможни в рамките на съществуващия парламент, но моментът за това не е все още назрял.

Доколкото гледах реакцията, Борисов е ядосан, че БСП отчетоха повишаване на електората в резултат от управлението. Казаното от Борисов бе по-скоро реакция на изказвания от други хора - като Иво Мирчев.

Ясно е, че Пазарджик не е представителен за страната. В останалите социологически проучвания няма никакъв спад в подкрепата за ГЕРБ на този етап.

Но ако се окаже, че има някакви щети по места от управлението, това не значи, че трябва веднага да се излиза от него.

Борисов просто каза, че не е доволен както от партията организационно, така и от общото позициониране на ГЕРБ в управляващата коалиция и иска разговори по този въпрос.

Но за първи път чуваме той да артикулира, че е недоволен от начина, по който вървят коалиционните отношения. Не сме видели някакви скандали или търкания, каквито виждахме при управлението с ПП-ДБ. Тук нещата изглеждат доста по-урегулирани. Но това не означава, че няма скрити напрежения. Както и не означава, че ще се разпадне задължително коалицията.