Три сценария: трима министри плюс Киселова аут, “лидерски” кабинет или избори по 1 март

Драмите са около бюджета. Вероятно Желязков ще смени само Гуцанов, Митов и Кирилов, но се мисли и за влизане на ДПС като партньор

Толкова дълбоко ли Бойко Борисов се е засегнал от “изяждането” на ГЕРБ - както враговете му разчетоха резултатите от изборите в Пазарджик, че да заговори за предсрочни избори.

Или пък иска да провери дълбоки ли са корените на това трудно прокарало коалиционно управление, ще устои ли на бурите с влизането на еврото. Защото вятърът отсега повя с поскъпването и очерталия се твърде голям бюджетен дефицит.

Ще се стреснат ли от хвърления камък в блатото партньорите от министерствата, дадени “на концесия” (по Борисов), или все така ще придърпват чергата и дивидентите към себе си, докато за “будалата” Бойко ще остава отговорността за всичко свършено и несвършено.

Ще каже човек, че са се провели национални избори, а не частични за общински съветници в един не толкова голям град. Но все пак бяха достатъчно знакови, за да станат катализатор на процеси, които под повърхността отдавна набират скорост. При всички случаи ГЕРБ се “събуди” и Борисов ясно обяви, че не желае още от същото. Но

защо точно сега поиска преформатиране на властта

и какви са възможните сценарии за близките дни и месеци.

Както обикновено в живота, става дума първо за пари. Бюджетните закони следваше вече да са подготвени, но тази трудна коалиция, която - да не забравяме, официално не разполага с парламентарно мнозинство, не може да се разбере по финансовата рамка за догодина, казват достатъчно близки до властта хора. Във вторник, часове преди избухването на Борисов, се е провел т.нар. домсъвет на коалицията именно за бюджета. И най-меките определения за бюджетните виждания на БСП и ИТН, които се чуват откъм ГЕРБ, са “смешни” и “подигравка”.

Защото претенциите на всеки от “концесионерите” са големи. Ненапразно Борисов поименно спомена социалния министър Борислав Гуцанов, който говорел от сутрин до мрак по телевизиите как ще вдига доходи. В ГЕРБ са възмутени и от кадрови решения на Гуцанов. Не си падат и по различни медийни изяви на регионалния министър Иван Иванов. Борисов спомена и Манол Генов в екологията, при когото също имало “нежелани” назначения. Да не говорим за като цяло лошия вкус в обществото след потопа на морето и размиването на отговорността за жертвите и щетите.

Ясно е, че освен със социалистите трудно се говори и с хората на Слави Трифонов, с които президентът Румен Радев и съпругата му Десислава са в добри отношения. Още по-трудно - след труса покрай закона им за цензурата, при чието оттегляне Трифонов обиди лично лидера на ГЕРБ, че и един закон не е чел.

Политиката за хората и държавата с главно “Д”, които прокламира Делян Пеевски, със сигурност също се измерват с бюджетни параметри. И ако управляващата коалиция иска изобщо бюджет 2026 да мине през парламента, е ясно, че трябва да отчете вижданията на “ДПС - Ново начало”. А ако не може да си прекара бюджета, то правителството просто си отива.

Затова опциите оттук нататък са най-общо две, както честно обяви и самият Борисов в близо 30-минутната си реч от вторник вечерта пред парламентарната група и министрите.

1. Преформатиране на правителството.

Това означава оставане на премиера Росен Желязков и смяна на 2-3-ма министри, твърдят участници в обсъждането на този сценарий. Плюс пренареждане в парламента, защото 1 година власт на Наталия Киселова и на БСП в Партийния дом стигат, както натърти Борисов.

От ГЕРБ с огромна вероятност смяната ще е на вътрешния Даниел Митов. Въпреки че направи уговорката как той е политическа фигура и реално не носи вина за грозните сцени по изборите в Пазарджик, Борисов все пак го намекна.

Даде му ултиматум - или той, или професионалното ръководство на МВР. Някак не звучи убедително да се рискува в сектор сигурност с рязко обезглавяване на вътрешното министерство откъм цялото му професионално ръководство, и то буквално дни след като президентът Румен Радев подписа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар. Плюс това Борисов попита и защо едни определени областни шефове на МВР продължават да са на местата си - явно “невиновният” Митов все пак е виновен в очите на лидера.

По-заплетено е как Борисов ще поиска от партньорите техни министри да си ходят - колко ще са, как ще приемат това, как ще се разберат за новите имена, ще запазят ли всичките си ресори.

След словото на Борисов министерският стол на Гуцанов вече сигурно му убива - най-вероятно е да си ходи. Напрегнат сигурно е и другарят му Генов. Тъй като БСП вече декларира, че всичко зависи от мандатоноситкеля, макар да не е време за трусове в държавата, се предполага, че вицепремиерът и лидер на червените Атанас Зафиров ще приеме (почти) всички условия. Включително освобождаването на Гуцанов. Но пък отстраняването на Киселова е достатъчно голям удар, а и залогът за оставането на социалистите в управлението е да се следват социалните им политики, така че самият ресор трябва да остане за тях.

От ИТН ще се иска да сменят доайена по възраст в правителството Силви Кирилов. Здравният министър не е от най-активните, не се вписа и в сложните отношения между съсловни организации, болници, касата и политиците, чиято дума тежи в сектора. Не е ясно дали актьорът Мариян Бачев ще запази креслото в културата, но при най-оптимистичния сценарий - само за лек ремонт, той остава, а си тръгват само Кирилов, Гуцанов и Митов. Плюс Киселова.

2. Нов кабинет с нов премиер и нов партньор - “Новото начало”

Борисов винаги е бил убеден, че по-подготвен от него няма и не пропуска да заяви, че на лидера на най-голямата партия е отредено да е министър-председател. Във вторник отново изтъкна, че ако той беше премиер, нямаше да ги има тези проблеми - Желязков партньорите го мислели за “лабав”.

При залога еврото да се въведе с най-малко сътресения приляга на Борисов да каже, че лично поема отговорността в такъв ключов за държавата момент.

Мнозинство, което да гласува нов кабинет с мандата на ГЕРБ в този парламент, е невъзможно без ДПС - затова е честно те да станат и официален партньор при втория сценарий. Като дори може Делян Пеевски да стане вице на министър-председателя Бойко Борисов. Но ако се прецени, че това ще породи излишно напрежение, може друг представител на ДПС-НН да замести лидера си.

А може друго - вместо лидерско правителство преформатирането да извади начело на МС вицепремиера Томислав Дончев. А Желязков да оглави Народното събрание.

Новото начало в кабинета обаче вероятно ще провокира ИТН да излезе от него. Все пак хората на Слави загряват на резервна писта - бъдещият проект около президента. Без ИТН не излиза математиката за мнозинство, което да избере такова правителство, независимо дали ще е “Борисов 4”, или по-мек вариант с премиер Дончев. И може по естествен път да се стигне до третия сценарий.

3. Бързи предсрочни избори - още в края на февруари, началото на март

Така или иначе финансовите параметри не са особено оптимистични, а разговорите по бюджет 2026 г. циклят. Ако настоящите и потенциалните бъдещи партньори не се разберат за бюджета, какъвто риск съществува, кабинетът хвърля оставка и разчетите в евро за 2026 г. ще бъдат вкарани от служебен. С което настоящите партии в управлението ще излязат с най-малко щети от зимата на първите еврови сметки за парно, ток и все по-скъпата потребителска кошница.

За служебен премиер домовата книга е кратка и Радев няма кой знае какъв избор. За ГЕРБ няма да е зле той да посочи Наталия Киселова (при бърз развой към предсрочен вот тя няма да бъде свалена от шеф на Народното събрание). Така несимпатичната на Борисов юристка ще обере негативите покрай еврото и други сакатлъци и после няма да е много конвертируема политическа фигура.

Омбудсманката Велислава Делчева - спокоен и ненатрапчив юрист, също била приемлив за много партии вариант.

Въпросът е какъв ход ще играе Румен Радев и дали всички останали биха му отказали.

А по-големият въпрос, разбира се, е дали при избори след 4 месеца той ще скочи на терена. Почти сигурният отговор е “Да”, трябва само да избере през коя формация да играе, защото няма да е готов със собствени структури.

Важно е обаче и дали останалите играчи са готови да видят отсега Радев срещу себе си, или тази перспектива все пак ще ги накара да изберат “преформатиране” вместо бързи избори. За които, освен всичко друго ще трябва да са готови и с много кеш в евро, който може и да не е наличен в първите седмици след въвеждането му...