Димитър Ганев: Има три опции - най-малко вероятната са избори веднага, а най-вероятната - кадрови промени

„Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата", това каза пред bTV социологът Димитър Ганев относно изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера.

Във вторник лидерът на ГЕРБ заговори за преформатиране на правителството, смяна на шефката на парламента Наталия Киселова и дори бързи парламентарни избори. Това се случи след като в неделя партията му зае едва шесто място на частичните местни избори в Пазарджик

Ганев вижда три опции. Според него най-малко вероятната е да се отиде на нови избори веднага.

„Това ми се струва твърде малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, включително и ГЕРБ, има интерес от предсрочни парламентарни избори. Това, че електоралната картина в момента е такава, не означава, че няма риск на полето да навлезе нов играч. Дават се достатъчно ясни задавки от президента Радев", коментира Ганев.

Според него той ще размести електоралната картина.

„Втората опция, която е малко по-вероятна, но също ми се струва не чак толкова, е свързана с това да има сериозна трансформация в конфигурацията. А именно да се сменят доста лица в кабинета, да се върви към ново споразумение, към ресори, промяна в ресори и т.н.", на мнение е социологът.

Според него една много сериозна трансформация в конфигурацията е много трудно усилие, особено предвид факта, че парламентарното мнозинство е сложно – съставено е от четири субекта.

Според Димитър Ганев третата и най-вероятна опция е правителствената криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да бъдат сменени няколко министри.

„Не може това дълго изявление на Борисов и това напрежение в момента да мине просто с някакви козметични промени. Смятам, че по-скоро ще има промени в кадровия състав на Министерския съвет", на мнение е социологът.

„Със сигурност влизаме в трудна за правителството ситуация", обобщи той.