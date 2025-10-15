Земетресение край Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в 16,58 часа днес. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

То е с дълбочина 13 км. На 17 км западно от Симитли и на 92 км от София.