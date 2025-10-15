Осъдиха ученик от Йоаким Груево, в телефона му открили 1730 порнофайла

На тях е заснето лице, което не е навършило 18 години или поне изглежда така

Ученик от близкото до Пловдив село Йоаким Груево се сдоби с условна присъда от 3 месеца за съхранението на 1730 файла с порнографско съдържание. Той признал, че ги държал в телефона си от неустановена дата след 13 юни 2022-а до 11 април 2024 г. и че в тях е заснето лице, което не е навършило 18 години или поне изглежда така. Самият той е непълнолетен.

От установяването на престъплението до сключването на споразумението с прокуратурата младежът е бил с мярка за неотклонение "под надзор на родител". Със съгласието на близките си той ще трябва да плати и разноските по делото от над 3300 лв. Изпитателният срок на присъдата е 2 години, а телефонът ще бъде унищожен като вещ, послужила за извършването на престъплението.