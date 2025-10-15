ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха ученик от Йоаким Груево, в телефона му отк...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21510436 www.24chasa.bg

Осъдиха ученик от Йоаким Груево, в телефона му открили 1730 порнофайла

Ваня Драганова

[email protected]

1204
Мобилен телефон

На тях е заснето лице, което не е навършило 18 години или поне изглежда така

Ученик от близкото до Пловдив село Йоаким Груево се сдоби с условна присъда от 3 месеца за съхранението на 1730 файла с порнографско съдържание. Той признал, че ги държал в телефона си от неустановена дата след 13 юни 2022-а до 11 април 2024 г. и че в тях е заснето лице, което не е навършило 18 години или поне изглежда така. Самият той е непълнолетен. 

От установяването на престъплението до сключването на споразумението с прокуратурата младежът е бил с мярка за неотклонение "под надзор на родител". Със съгласието на близките си той ще трябва да плати и разноските по делото от над 3300 лв. Изпитателният срок на присъдата е 2 години, а телефонът ще бъде унищожен като вещ, послужила за извършването на престъплението. 

Мобилен телефон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници