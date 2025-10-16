ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15-годишно момиче в Казанлък бито от връстнички заради момче

Полиция

Инцидентът с 15-годишно момиче бито и снимано от свой връстнички в Казанлък е станал на метри от полицейско управление. Майката на момичето благодари на всички от училището за подкрепата, а момичето се чувствало добре, съобщи Нова тв.

Момичето е обяснило, че боят е планиран, а другите деца са я изчакали и са я заобиколили. Никой не се е намесил, а само снимали. Причината за агресията била ревност, заради закачки от ново момче в училището.  Неговата приятелката се заканила на битото момиче от ревност. Засега майката на битото дете не е получила извинение от родителите на нападателите. 

Тепърва ще се обсъждат санкциите срещу побойничките.

