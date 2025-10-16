Претоварените чужди камиони ще бъдат глобявани веднага

Чуждите камиони, които карат в България претоварени, ще бъдат санкционирани веднага. Това заяви Красимир Чакъров, началник сектор "Контрол и правоприлагане" в Националното ТОЛ управление пред Нова тв. Той допълни, че на всички граници има разположени и мобилни екипи, за да следят за нарушители. Чакъров призова да не се претоварват тировете, тъй като влияят на пътната настилка.
Системата вече е засякла претоварен камион с 9 тона.
Сензорите проверяват всяка ос на превозното средство. Системата „претегляне в движение" има за цел да намали износването на пътната настилка и да подобри пътната безопасност, като ограничи преминаването на претоварени камиони. Предстои разширяване на обхвата ѝ до всички предвидени контролнопропускателни пунктове из страната. Прилагането на системата започва от днес чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване. Претеглянето ще се осъществява автоматично.