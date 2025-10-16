Претоварените чужди камиони ще бъдат глобявани веднага

Чуждите камиони, които карат в България претоварени, ще бъдат санкционирани веднага. Това заяви Красимир Чакъров, началник сектор "Контрол и правоприлагане" в Националното ТОЛ управление пред Нова тв. Той допълни, че на всички граници има разположени и мобилни екипи, за да следят за нарушители. Чакъров призова да не се претоварват тировете, тъй като влияят на пътната настилка.

Системата вече е засякла претоварен камион с 9 тона.

Сензорите проверяват всяка ос на превозното средство. Системата „претегляне в движение" има за цел да намали износването на пътната настилка и да подобри пътната безопасност, като ограничи преминаването на претоварени камиони. Предстои разширяване на обхвата ѝ до всички предвидени контролнопропускателни пунктове из страната. Прилагането на системата започва от днес чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване. Претеглянето ще се осъществява автоматично.