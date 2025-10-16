ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Адвокат на семейството на багериста, загинал в Елените: Очакваме арести и ефективни присъди

Трагедията в Елените отне живота на четирима души.

Арести и ефективни присъди. Това очакват близките на багериста Цанко Иванов, който загина при потопа в Елените. Семейството ще съди държавата за 1 450 000 лева, обявиха адвокатите им Николай Димитров и Борис Акълиев. 

"Това е едно от първите наводнения в нашата история на страната, за което виновните са безспорно доказани. Ние сме описали всичко в молбата и очакваме адекватни действия от страна на разследващите органи", каза адвокат Димитров пред БНТ. 

Адвокат Николай Димитров Кадър: БНТ
По думите му там не е трябвало да се строи. 

"Претенциите са отправени към община Несебър, МОСВ и басейнова дирекция", заяви адвокат Акълиев.

Адвокат Борис Акълиев Кадър: БНТ
"Когато се случи такова стихийно наводнение впоследствие се повдигат обвинения върху грешните хора, за да изтече давността към правилните. Правната общност в България очаква решителни действие от страна на прокуратурата. Очакваме арести и ефективни присъди. Тук имаме изключително големи размери на щетите", каза още адвокат Димитров. 

В деня на потопа 62-годишният Цанко отива с багера да помага на хората от наводнените къщи. Към 2 часа се чува със сина си, а малко след това четириметровата вълна залива Елените. Мъжът се опитва да се спаси, като излиза от багера, но водата го повлича. 

Адвокат Николай Димитров Кадър: БНТ
