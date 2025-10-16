Адвокат на семейството на багериста, загинал в Елените: Очакваме арести и ефективни присъди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арести и ефективни присъди. Това очакват близките на багериста Цанко Иванов, който загина при потопа в Елените. Семейството ще съди държавата за 1 450 000 лева, обявиха адвокатите им Николай Димитров и Борис Акълиев.

"Това е едно от първите наводнения в нашата история на страната, за което виновните са безспорно доказани. Ние сме описали всичко в молбата и очакваме адекватни действия от страна на разследващите органи", каза адвокат Димитров пред БНТ. Адвокат Николай Димитров Кадър: БНТ

По думите му там не е трябвало да се строи.

"Претенциите са отправени към община Несебър, МОСВ и басейнова дирекция", заяви адвокат Акълиев. Адвокат Борис Акълиев Кадър: БНТ

"Когато се случи такова стихийно наводнение впоследствие се повдигат обвинения върху грешните хора, за да изтече давността към правилните. Правната общност в България очаква решителни действие от страна на прокуратурата. Очакваме арести и ефективни присъди. Тук имаме изключително големи размери на щетите", каза още адвокат Димитров.

В деня на потопа 62-годишният Цанко отива с багера да помага на хората от наводнените къщи. Към 2 часа се чува със сина си, а малко след това четириметровата вълна залива Елените. Мъжът се опитва да се спаси, като излиза от багера, но водата го повлича.