Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

15 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Снимка: Pixabay

Общо 15 души са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 240 катастрофи, с 13 загинали и 306 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5374 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6717.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 20 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

