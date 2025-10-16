Радев се отказва от колата на НСО, след като свалиха чиновниците му от държавни автомобили

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, пише президента до НСО

Президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил за служебни ангажименти от 20 октомври. Това ще става, когато служителите на администрацията му трябва да използват личните си коли за работа. Радев вече е изпратил писмо до Началника на Националната служба за охрана (НСО), за да го уведоми.

Причината е, че на 3 октомври депутатите решиха, че автомобилите на НСО няма да бъдат използвани от администрацията на президентската институция. Това лято Румен Радев бе видян с кортеж от 7 коли във Варна. Кой и защо се е возил в тях, попита депутатът от ДПС-НН Калин Стоянов, но така и не получи отговор. Затова задвижи законовите промени, с които да свали съветниците и секретарите на Радев от колите на НСО. Още тогава президентът поиска увеличение на бюджета за "Дондуков" 2, защото институцията нямала служебни коли, нито шофьори на щат.

"Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт", пише Румен Радев в писмото до НСО.

"Ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", пише още той.