Ива Митева: Очаквах още вчера Слави Трифонов да напусне коалицията

"Не знам как стоят. Очаквах още вчера Слави Трифонов да излезе и да напусне тази коалиция. Ако бях в този парламент, нямаше да мога да подкрепя нито едно предложение. В крайна сметка дойдохме с нещо друго през 2020 г.". Това заяви в ефира на Би Ти Ви Ива Митева - бивш председател на парламента от ИТН.

Аз също исках да не ползвам автомобили. За съжаление, няма как това да се случи. Може би това е призив към народните представители да внесат по същата бърза процедура законопроект и да отменят тази разпоредба, каза тя по повод писмото на президента Румен Радев до НСО, че вече ще си ползва личната кола, когато не возят хората от администрацията му. Наскоро тази поправка беше приета от парламента по предложение на "ДПС - Ново начало".

Дори да си с личния си автомобил, пред него и зад него НСО ще си върши работата, ще има и гард и всичко, каквото се полага. Приемам го като достойно за уважение политическо заявление, посочи доц. Борислав Великов, също бивш шеф на Народното събрание от НДСВ. Прогнозира, че управляващите вероятно ще опитат да избегнат предсрочни избори, защото президентът вече се готви за избори. Вече има предизборен щаб и трупа контакти в страната, но по-скоро би разчитал да яхне вълната отколкото на партийно строителство.

"Да не се окаже, че уж това разваляне на кабинета, е легално легитимиране на по-силния в коалицията лидера на ДПС-НН. За мен истинско преформатиране би имало, ако се отиде на избори, това е очарованието на демокрацията, но трябва да се появи нов политически играч, иначе не виждам какво ново ще донесат едни избори", коментира Ива Митева.

